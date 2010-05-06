Марш за свободу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова пройдет в Москве в День России, 12 июня
Он необходим, чтобы не позволить незаконно осудить журналиста, — сказала «Эху» один из инициаторов акции Марина Литвинович.
Литвинович добавила, что люди соберутся без согласования с мэрией, поскольку Конституция дает такое право. Она подчеркнула, что люди пойдут без плакатов и лозунгов, но будут нести в руках газеты.
Ожидается, что акция начнется в полдень на Чистых прудах, а закончится на Петровке, 38.