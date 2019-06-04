Марш в поддержку журналиста Голунова пройдет в Москве 12 июня

Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова пройдет в Москве 12 июня. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из инициаторов акции Марина Литвинович.

По ее словам, марш пройдет по Мясницкой улице, Лубянке, Кузнецкому мосту, Большой Дмитровке и закончится у здания главного управления МВД на Петровке, 38. Участники выступят с требованием «освободить журналиста, прекратить уголовное дело против него и наказать тех, кто подбросил ему наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело».

«Очевидно, что в деле Голунова главную роль играет то солидарное состояние общества, которое проявилось в последние дни. Только общественное давление влияет на эту ситуацию, и ничто другое на нее не действует. Если мы остановимся, все вернется на круги своя», — отметила М.Литвинович.

Она добавила, что активисты не будут согласовывать акцию. «Конституция дает нам право мирно выходить и выражать свое мнение. Мы идем без лозунгов, держим в руках газеты и все», — заключила М.Литвинович.

Журналист Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Полицейские утверждают, что нашли у него в рюкзаке три пакетика мефедрона, дома — еще четыре пакетика с кокаином и мефедроном. Позже Голунову предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК – «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере».

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, а также назвал заказчиками своего уголовного дела людей из ритуального бизнеса, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам. Никулинский районный суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.