Египет может потребовать вернуть бюст Тутанхамона, выставленный на торги. Лот должен быть представлен аукционным домом «Кристи» в Лондоне в начале следующего месяца. Известный египетский археолог Заки Хавас в интервью телеканалу ABC сказал, что с большой вероятностью артефакт был похищен из Карнакского храма. Исследователь отметил, что «Кристи» не может доказать своё право распоряжаться скульптурой. Сейчас бюст находится в частной коллекции. Его оценочная стоимость превышает 5 миллионов долларов.