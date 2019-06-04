Шалинский городской суд рассмотрит ходатайство об УДО освобождении главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

Шалинский городской суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева. Ранее в ходе прений по уголовному делу выступали обвинители, их речь была очень короткой и абстрактной. Об этом сообщал «Эху» адвокат Илья Новиков.

Защита и Сам Титиев считают, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью и работой в «Мемориале».