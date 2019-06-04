Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 11:31, 10 июня 2019

Шалинский городской суд рассмотрит ходатайство об УДО освобождении главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

Шалинский городской суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева. Ранее в ходе прений по уголовному делу выступали обвинители, их речь была очень короткой и абстрактной. Об этом сообщал «Эху» адвокат Илья Новиков.

Защита и Сам Титиев считают, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью и работой в «Мемориале».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 июня Поздравить…

5 229 6 7057 04.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Сергей Лавров: О Дне Победы Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии…

5 473 6 26819 04.06
Kлавров, день победы, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Я считаю хэппи-энд признаком высокого мастерства…

5 135 6 11057 07.06
#слушать 01:45:47 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Ивану Голунову предъявлены обвинения в попытке незаконного сбыта наркотиков Суд по вопросу о мере пресечения журналисту может начаться в два часа дня…

5 56 6 5935 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, документы, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом…

5 201 6 23164 04.06
Kхолокост, память, история, репрессии, памятники, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы  преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..

5 78 6 9431 08.06
Kобщество, рф, мнения
Персонально ваш

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…

5 86 6 12008 08.06
#слушать 43:44 8читать ;смотреть $скачать 10.0 МБ
Kполитика, власть, журналисты, общество, видео, передачи
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 53 6 7492 09.06
#слушать 50:34 ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…

5 79 6 12526 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

О как! Услышь, Карл — ЭТОТ (!) город должен ЗАСЛУЖИТЬ (?) храм…

5 185 6 94785 03.06
Kекатеринбург, власть, рпц, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Главная проблема радикальной оппозиции В этой коллизии (столкновение умеренной и радикальной оппозиции) стоит помнить о двух вещах…

5 83 6 14352 05.06
Kоппозиция, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Над пропастью во лжи Главное, что рассказывали ликвидаторы по возвращении, касалось не трудностей и опасностей (иногда смертельных), с которыми они столкнулись на месте, а чудовищной официальной лжи…

5 132 6 55002 03.06
Kобщество, политика, власть, чернобыль, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия без приглашения Даже то, чем гордится Россия – победу над фашизмом во Второй Мировой войне мировое сообщество не желает не то, что отождествлять – даже разделять с нынешним руководством России…

5 348 6 61205 06.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 229 6 39900 05.06
Kмосква, выборы, мнения
Интервью Интервью

Михаил Котюков гость: Михаил Котюков министр науки и высшего образования РФ

2757086 Не надо ехать за хорошим образованием в Москву, не нужно ехать за границу. Его можно получить и в университете, который достаточно близко по месту, где живет тот, кто хочет учиться…

5 41 6 7694 06.06
#слушать 20:46 8читать $скачать 4.8 МБ
Kпмэф-2019
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Дела против Ивана Голунова вообще не должно быть Мы сможем говорить о победе только тогда, когда Иван будет свободен, дело прекращено, а все те, кто его фальсифицировал, окажутся на скамье подсудимых…

5 161 6 30357 09.06
Kголунов, рф, правосудие, журналисты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Данные почти 900 тысяч клиентов трех банков оказались в открытом доступе Утечка самой большой базы данных была зафиксирована в «ОТП-банке»...

5 2 6 10196
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
По мнению Рогозина, это штука, которая может парить над страной и позволит наблюдать и сбор валежника, и сдачу стеклотары… Но я вот думаю, что если это «государево око», то каким же будет «государев фингал»?..

5 43 6 97145 05.06
#слушать 51:06 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, власть, политика
Голосование
Считаете ли вы, что Ивана Голунова преследуют за журналистскую деятельность?
5 43 6 12374 07.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Последний рейс Отстроено общество, разделенное на небольшую «элиту» и громадную, не имеющую перспектив, народную массу. А между ними выставлен кордон из росгвардии…

5 211 6 200432 06.06
Kмосква, собянин, навальный, коррупция, политика, рф, события
Блоги

+ Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Инцидент произошел, когда она осматривала дом, который ремонтировали после обвала стены…

5 147 6 139211 05.06
8читать ;смотреть
Kомск, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7883640
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4068630

Сегодня в эфире