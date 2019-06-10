Россияне массово раскупают сегодняшние выпуски газет РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ»

Они впервые в истории вышли с одинаковыми первыми страницами. Все три издания посвятили полосу делу журналиста Ивана Голунова, обвинённого в попытке сбыта наркотиков. Сейчас газеты невозможно найти во многих столичных киосках. В соцсетях также рассказывают о том, что сегодняшние выпуски сложно приобрести в регионах.

Дело Голунова, известного своей расследывательской деятельностью, вызвало большой резонанс. Круглые сутки у здания Главного управления МВД проходят одиночные пикеты. А на среду запланирован марш в поддержку корреспондента «Медузы».