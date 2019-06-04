Тимченко рассказала об угрозах в адрес Голунова

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала об угрозах в адрес журналиста Ивана Голунова, которые начали поступать после публикации расследования о похоронном бизнесе.

«Угрозы поступали, он связал это с одним из своих расследований. Я об этом знала и корю себя за то, что не вывезла его в тот момент и не сделала все, чтобы, по крайней мере, обеспечить ему безопасность. Я позвонила Дмитрию Муратову, он дал мне какие-то советы, но Иван не послушался», — рассказала Г.Тимченко.

Она добавила, что угрозы начали поступать накануне 8 марта. «Но будем точны в формулировках. Я не могу сказать, что это точно связано с похоронным расследованием, однако угрозы начали поступать после той публикации», — заключила Г.Тимченко.

Последнее расследование журналиста Ивана Голунова, касающееся похоронного бизнеса, будет закончено и опубликовано. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор «Медузы» Галина Тимченко.

«Иван сдал черновик новой статьи. Это расследование будет закончено и опубликовано», — подчеркнула она.

При этом Г.Тимченко отметила, что сама этого расследования не видела. «Но его видела вся редакция и коллеги из других изданий, которых мы просим провести проверку фактов и оказать нам юридическую помощь в том, какие последствия может иметь эта статья. Мне кажется, если мы сможем, это будет еще одно проявление солидарности, которое в нашем цеху не так часто встречается», — заключила гендиректор «Медузы».

Иван Голунов был задержан 6 июня, сейчас он находится под домашним арестом. Полиция обвиняет его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил о своей невиновности, он полагает, что задержание связано с его расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями. p> У журналиста Ивана Голунова «максимально жесткие условия домашнего ареста». Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор «Медузы» Галина Тимченко.

«У него максимально жесткие условия домашнего ареста. Ему не разрешено ничего – перемещения, прогулки, интернет и прочие средства связи. Он может общаться только с матерью, родным братом, адвокатами и сотрудниками правоохранительных органов», — рассказала она.

По словам Г.Тимченко, Голунов находится в квартире у матери в Коньково.

Гендиректор «Медузы» также подчеркнула, что не считает победой то, что журналиста отправили под домашний арест, а не в СИЗО. «Это не победа, мы просто обеспечили его безопасность. Мы же знаем, что иногда случается в местах изоляции и временного содержания. Мы просто обеспечили ему жизни и немножко здоровья – возможность помыться, поспать и поесть. Это не свобода. Нельзя держать взаперти невиновного человека. И дело никуда не исчезло», — пояснила Г.Тимченко.

Она также добавила, что готова на все ради освобождения Голунова. «Могу сказать только одно: если мне придется поцеловать Сатану или лежать в ногах у кого угодно – я это сделаю. Мне нужно, чтобы Иван был на свободе. Здесь у меня нет никаких моральных ограничений. Когда твой сотрудник, благодаря твоей редакционной политике оказался в такой ситуации, я готова сделать все», — заключила Г.Тимченко.