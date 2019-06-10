Евросоюз может возобновить переговоры об условиях «брексит» с новым британским правительством

Как утверждает министр иностранных дел Соединённого королевства Джереми Хант, об этом ему сказала канцлер Германии. Ангела Меркель якобы сигнализировала лидерам ЕС, что теперь они могут быть открыты для решения проблемы с британской провинцией Северная Ирландия. Вопрос о границе в этом регионе стал ключевым в переговорах между Лондоном и Брюсселем.

Сегодня в Великобритании стартовала избирательная кампания на пост главы Консервативной партии. Одним из вероятных преемников Терезы Мэй называют главу МИД Джереми Ханта.