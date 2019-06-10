Власти Гонконга намерены продвигать закон об экстрадиции, несмотря на крупные протесты

Накануне в масштабном митинге приняли участие до 1 млн жителей китайской автономии.

Речь идет об инициативе, согласно которой власти Гонконга получат возможность выдавать Пекину подозреваемых в нарушении китайских законов. В настоящий момент у региона, обладающего широкой автономией, такого соглашения с Китаем нет. По словам главы правительства Гонконга Кэрри Лам, она будет добиваться дальнейшего улучшения законопроекта, который во втором чтении будет рассматриваться местным парламентом в среду. Вместе с тем она признала, что меры вызывают разные мнения в обществе. Оппозиция, в частности, опасается, что закон об экстрадиции может привести к усилению влияния Пекина и выдаче центральным китайским властям правозащитников и диссидентов. В ходе прошедшей накануне демонстрации от нескольких сотен тысяч до миллиона человек прошли маршем до правительственного квартала. Однако, когда в Гонконге наступила ночь, часть активистов отказалась расходиться и попыталась штурмовать здание парламента. Полицейские применили перцовый газ и дубинки, несколько человек были задержаны.

Тем временем китайская проправительственная газета China Daily обвинила некие иностранные силы в попытках дестабилизировать ситуацию в Гонконге. Кто именно, по данным издания, может стоять за этим, не уточняется.