Ветераны конфликта на острове Даманский обратились в суды за выплатами ко Дню Победы

Они жалуются, что отделения пенсионного фонда не признают их участниками Великой Отечественной войны.

Участники военного конфликта с Китаем, произошедшего на острове Даманский, обращались с исками к Пенсионному фонду России в суды Амурской, Иркутской, Вологодской и Томской областей. Как пишет «Коммерсант», ветераны обжаловали отказ в назначении им выплаты в размере 10 тысяч рублей, установленной указом президента ко Дню Победы.

Некоторые также настаивали на компенсации морального ущерба и оплате адвокатов.

Региональные управления ПФР отказывались платить, объясняя это тем, что истцы физически не могли участвовать в Великой Отечественной войне, поскольку тогда даже не родились. Между тем участники конфликта на Даманском были приравнены к ним – у них даже есть удостоверения ветеранов ВОВ, которые были выданы в декабре 1982 года. Некоторые иски суды удовлетворили, но большинство заявителей все же остались без выплат.

Советско-китайский конфликт на острове Даманский произошел в 1969 году. Со стороны СССР в нем участвовали несколько сотен человек, десятки погибли.