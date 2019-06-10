Фейсбук прекратил диалог с российскими властями по вопросу выполнения законодательства

Об этом РБК рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров. По местным нормам социальная сеть должна хранить данные российских пользователей на территории страны, предоставлять их правоохранительным органам, а также должна быть включена в реестр организаторов распространения информации. Однако ни одно из этих требований Фейсбук не выполняет.

Ранее из-за схожих претензий в России были заблокированы социальная сеть «LinkedIn» и «Телеграм».