Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках журналиста Ивана Голунова

Соответствующее заключение опубликовал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он добавил, что накануне следователь пытался второй раз отобрать у адвокатов подписку о не разглашении, но они отказались.

Ранее следы запрещённых веществ не были найдены и в анализах Голунова. Об этом сказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Он связывает уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.