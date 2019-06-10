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11:00, 10 июня 2019

Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках журналиста Ивана Голунова

Соответствующее заключение опубликовал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он добавил, что накануне следователь пытался второй раз отобрать у адвокатов подписку о не разглашении, но они отказались.

Ранее следы запрещённых веществ не были найдены и в анализах Голунова. Об этом сказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Он связывает уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.



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