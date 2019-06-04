«Медуза» хочет объявить сбор средств для помощи журналисту Ивану Голунову и другим журналистам-расследователям.

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор «Медузы» Галина Тимченко.

«Мы хотим объявить краудфандинг – сбор средств для помощи Ивану, и вообще в последующем для помощи всем журналистам-расследователям», — рассказала она.

Г.Тимченко добавила, что также в поддержку Голунова создан тelegram-канал «Голунов forever». «Кроме того, сегодня мы открываем лэндинг — спецпроект, который называется «Газета Голунов», на сайте golunov.ru уже есть какая-то информация», — заключила она.