Китайская проправительственная пресса обвинила иностранные силы в попытках дестабилизировать ситуацию в Гонконге

Там накануне прошли крупные массовые протесты. Они были вызваны рассмотрением законопроекта об экстрадиции. Если поправку примут, жителей автономного района смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет соответствующего договора, в том числе, в Тайвань, Макао и материковую часть Китая. Из-за этого, по данным организаторов, на улицы вышли свыше одного миллиона протестующих.