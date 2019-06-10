В Москве в эту среду пройдёт марш за свободу журналиста Ивана Голунова

На странице мероприятий в Фейсбуке говорится, что шествие начнётся у метро «Чистые пруды», а закончится у здания Главного управления МВД на Петровке, 38. Затем там пройдут одиночные пикеты. «Мы выходим мирно, в руках будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому мы не будем согласовывать наш марш», — говорится в заявлении.

Журналист утверждает, что силовики подбросили ему наркотики, и называет заказчиками своего уголовного дела людей из ритуального бизнеса.