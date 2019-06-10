Парламент и правительство Молдавии отказались самораспуститься на фоне решений Конституционного суда страны

Он ранее признал формирование правящей коалиции нелегитимным и назначил и.о. главы правительства вице-председателя Демпартии Павла Филипа.

Действия Конституционного суда идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан, считает спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный. Она была избрана на эту должность в субботу, когда Партия Социалистов, поддерживающая президента Игоря Додона, и проевропейский блок Acum сформировали коалицию после трех месяцев переговоров. На пост премьера, в свою очередь, была назначена Майя Санду. Однако из-за решений Конституционного суда признанный им главой правительства Павел Филип распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября в обход Додона. Молдавский президент назвал эти шаги попыткой узурпации власти со стороны партии, возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком. Между тем США и Евросоюз признали новое правительство и коалицию социалистов и проевропейского блока Acum. А глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев выступил против действий Конституционного суда Молдавии.

Демократическая партия до прошедших в феврале выборов контролировала парламент и правительство Молдавии. Накануне она провела в Кишиневе митинг своих сторонников.