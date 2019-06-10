В Архангельской области снова задержан активист, протестующий из-за строительства мусорного полигона

По данным интернет-издания «МБХ-медиа», Никиту Барышникова задержали на железнодорожной станции Шиес и предъявили сразу две статьи: самоуправство и неповиновение сотруднику полиции.

Жители Архангельской области и республики Коми уже несколько месяцев выступают против строительства свалки для столичного мусора. Экоактивисты организовали круглосуточную вахту, где постоянно происходят стычки с полицией и охранниками.