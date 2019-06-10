Причиной крушения новейшего истребителя F-35 ВВС Японии стал человеческий фактор

В докладе о катастрофе, который цитирует информационное агентство Киодо, говорится, что пилот потерял ориентацию в пространстве, в том числе, ощущение высоты и положения машины. В документе сообщается, что в апреле во время учений пилот получил указание немного снизить высоту. Он ответил диспетчеру, что выполняет команду. При этом его самолёт стал снижаться крайне резко и на скорости свыше 1000 километров в час врезался в океан. Это первый случай падения F-35.