Газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой

Они посвящены преследованию журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Издания опубликовали совместное заявление. Они поприветствовали решение суда, который не стал заключать корреспондента в СИЗО, но потребовали детальной проверки действия полиции и максимальной прозрачности самого расследования. Редакции не исключают, что дело Голунова связано с его профессиональной деятельностью. Об этом ранее говорил и сам задержанный. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, а причиной для возбуждения дела стало расследование о похоронном бизнесе.