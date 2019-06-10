Действующий президент Казахстана лидирует на выборах главы государства

Как показывают опросы, Касым-Жомарт Токаев набирает около 70 процентов голосов. Следующий за ним оппозиционный кандидат Амиржан Косанов сильно отстаёт – у него примерно 15 процентов. Такие данные ТАСС озвучили в Научно-исследовательском центре «Молодёжь».

Президентские выборы в Казахстане прошли накануне. За пост главы государства боролись 7 кандидатов. В крупных городах прошли акции протеста. Полиция задержала около 500 человек.