Приговор экс-губернатору Коми Вячеславу Гайзеру огласят сегодня в московском суде

Он проходит одним из обвиняемых по делу о коррупции.

4,5 миллиардов рублей составил ущерб от действий 13 подсудимых, среди которых Вячеслав Гайзер и еще один бывший глава республики Коми Владимир Торлопов. Их следствие считает ключевыми фигурантами и обвиняет в создании преступного сообщества, мошенничестве и взятках. Самый серьезный эпизод дела связан с хищением акций птицефабрики, из-за чего бюджет потерял более 3 миллиардов рублей. Прокурор запросил для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей. На заседании в Замоскверецком суде, где рассматривается дело, гособвинитель подчеркнул, что, цитата, «члены преступной группы рассматривали ресурсы Республики Коми, принадлежащие народу, как лакомый кусок для собственной наживы. Мотив совершения преступлений был один – корысть». Прокурор также попросил приговорить к реальным срокам сообщников Гайзера.

Вячеслава Гайзера задержали в сентябре 2015 года, после чего президент освободил его от должности главы Коми в связи с утратой доверия. Свою вину экс-глава Коми не признает.