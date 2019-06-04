В анализах журналиста Ивана Голунова специалисты не обнаружили наркотиков

Об этом сказал внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Накануне по делу корреспондента «Медузы» прошли следственные действия. Защита не согласилась с некоторыми заключениями следователей. Об этом «Эху» рассказала адвокат Ольга Динзе.

По словам Динзе, отпечатки пальцев и одежду Голунова дополнительно проверят на наличие контакта с наркотиками. Адвокаты надеются на объективность медиков и отсутствие давления на врачей со стороны обвинения.