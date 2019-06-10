Данные почти 900 тысяч клиентов трех банков оказались в открытом доступе

Утечка самой большой базы данных была зафиксирована в «ОТП-банке».

Утечка данных затронула «ОТП-банк», «Альфу» и «ХКФ». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая обнаружила базы в открытом доступе. Их выложили в сеть в конце мая. Речь идет о четырех разных файлах, в которых содержатся имена, адреса и телефоны клиентов, а в некоторых случаях там же находятся паспортные данные. По месту работы помимо сотрудников частных компаний можно найти сотрудников МВД и ФСБ. Информация, как правило, была собрана несколько лет назад, но значительная часть сведений актуальна и сейчас. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что базы могут использовать для рассылки спама и мошеннических схем.

Из почти 900 тысяч записей в этих базах 800 тысяч приходится на «ОТП-банк». Там заявили, что утечек не фиксировали. Представители «Альфа-банка» и «ХКФ» пообещали провести проверки.

Утечку одной из баз специалисты связывают с массовым увольнением регионального IT-отдела в «Альфа-банке».