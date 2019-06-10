Парламент и правительство Молдавии отказались самораспуститься по решению КС

Как сказала премьер-министр Майя Санду, действия Конституционного суда идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан. Внутриполитический кризис в республике обострился накануне после того, как пророссийская Партия социалистов президента Игоря Додона и проевропеейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и избрали новый состав правительства. Конституционный суд назвал коалицию и все принятые ею указы незаконными.