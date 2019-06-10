Шалинский городской суд в Чечне рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении правозащитника Оюба Титиева

Шалинский городской суд в Чечне сегодня рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении правозащитника Оюба Титиева.

Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» отбывает 4-летний срок в колонии-поселении по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Такой приговор Шалинский суд назначил в марте. При этом Титиев был задержан еще в январе прошлого года: как говорило следствие, полиция обнаружила наркотики в его машине. При этом правозащитник свою вину не признал: он настаивает на том, что запрещенные вещества ему подбросили. Вместе с тем глава чеченского «Мемориала» не стал обжаловать приговор: он объяснил это желанием выйти условно-досрочно и скорее вернуться к правозащитной деятельности. Шанс на досрочное освобождение Титиев получил уже в мае, когда он фактически отбыл треть своего срока – 1 год и 4 месяца. В поддержку правозащитника выступило множество общественных деятелей и международных организаций, в том числе Amnesty International и Европарламент.

Рассмотрение ходатайства Титиева об УДО будет проходить в закрытом режиме на территории колонии-поселения в Аргуне, где правозащитник отбывает свой срок.