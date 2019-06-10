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08:30, 10 июня 2019

Участники конфликта на острове Даманский требуют от Пенсионного фонда единовременных денежных выплат

Ветераны судятся с региональными властями из-за пособия в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Как пишет «Коммерсантъ», участников конфликта, которые имеют государственные ордена и медали, в 1980 году приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Однако сегодня в пенсионных отделениях им отказывают в выплатах ко Дню Победы. Отмечается, что в ряде регионов ветеранам через суды всё же удалось взыскать эти средства.

Конфликт на острове Даманский произошёл в марте 1969 года между советскими и китайскими войсками.



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