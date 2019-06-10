Личная информация клиентов «Альфабанка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка» оказалась в открытом доступе

Как пишет «Коммерсантъ», утечка затронула интересы почти миллиона россиян. Их имена, телефоны, паспорта и место работы теперь может узнать каждый. Базы были выложены в конце прошлого месяца. И хотя данные в них собирались несколько лет назад, большая часть информации до сих пор актуальна. По мнению экспертов, граждане, попавшие в список, могут столкнуться не только с обычным спамом, но и стать жертвами мошенников.