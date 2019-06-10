США и ЕС признали новое правительство Молдавии

Между тем политический кризис в стране еще не разрешен: противостояние президента и правящей коалиции с Демократической партией продолжается. Госдеп США назвал прошедшие в Молдавии парламентские выборы конкурентными и признал их итоги.

Внешнеполитическое ведомство также призвало все стороны конфликта «проявить сдержанность» и договориться о диалоге. С похожим заявлением выступили глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан. По их словам, ЕС готов работать с новым правительством и считает его легитимным.

Фактически в Молдавии установилось двоевластие: ранее Конституционный суд страны признал новое правительство, которое сформировали пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM, нелегитимным. Исполняющий обязанности главы государства Павел Филип подписал указ о досрочных выборах.

Контролировавшая прежний парламент и правительство Демократическая партия не собирается сдавать позиций: как передает ТАСС, накануне она провела митинг своих сторонников в Кишиневе. Активисты установили палатки у министерств и ведомств, чтобы не пускать туда новых министров.

Президент Игорь Додон назвал действия сторонников Демпартии «узурпацией власти».