Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в этом году на уровне 1,2%

С возможным ускорением в следующем почти до 2%. Как говорится в его «Докладе об экономике России», основными причинами замедления роста ВВП стали слабый внутренний спрос, дальнейшее сокращение объемов добычи нефти и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры.

В то же время, предупреждают авторы доклада, показатели могут быть еще ниже в случае расширения экономических санкций, ухудшения настроений на финансовом рынке, осложнения условий мировой торговли и резкого падения цен на нефть.