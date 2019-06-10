Полиция Махачкалы задержала участников акции в поддержку Ивана Голунова

Они записывали видеообращение в защиту журналиста и черкесского активиста Мартина Кочесоко. Главу общественной организации «Хабзэ», Кочесоко задержали в Нальчике по подозрению в хранении наркотиков. Против него фабрикуют дело, чтобы прекратить его политическую деятельность, — сказал «Эху Москвы» журналист Максим Шевченко.

Он добавил, что на Кавказе люди абсолютно беззащитны против подобного произвола, и такие вещи происходят там постоянно.