Впервые три крупнейшие российские газеты выходят с одинаковой обложкой

На первой полосе сегодняшних номеров «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК написано большими буквами: «Я/Мы Иван Голунов». В совместном заявлении трех редакций говорится, что они не считают убедительными доказательства в деле против журналиста. Голунова обвиняют в торговле наркотиками, он говорит, что наркотики были подброшены. Газеты не исключают, что все происходящее связано с его профессиональной деятельностью.

О деле Ивана Голунова накануне говорили на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Председатель жюри форума, актер и режиссер Константин Хабенский начал приветственную речь со слов поддержки журналисту. Он призвал всех объединиться вокруг этой проблемы.