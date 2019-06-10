Совет федерации готов работать с новым правительством Молдавии

Глава комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачев заметил, что нынешний кризис в республике – рукотворный, и вина за него лежит на Конституционном суде страны. Он нарушил принцип разделения властей, считает российский политик.

На прошлой неделе молдавский КС обязал президента страны Игоря Додона распустить парламент из-за того, что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство.

Глава государства отказался, в субботу депутаты утвердили новый состав правительства во главе с лидером Партии действия и солидарности Майей Санду. Суд признал это решение незаконным.