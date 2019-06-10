Данные клиентов нескольких российских банков оказались в открытом доступе

Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, которые имели дело с «Альфа-банком», «Хоум кредит» и ОТП-банком, пишет газета «КоммерсантЪ». Имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.

Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет, но существенная часть информации сохраняет актуальность, отмечает издание.

Эксперты считают, что лица из этих баз могут подвергнуться обычному спаму, или столкнуться с мошенничеством. В этих же базах можно найти около 500 сотрудников МВД и порядка 40 человек из ФСБ.