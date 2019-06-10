В Великобритании будет опубликован список кандидатов на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра

Тереза Мэй останется на этом посту, пока не будет избран ее преемник.

Избирательная кампания претендентов начинается сегодня. На нее отведено полтора месяца. В четверг пройдет первый раунд внутреннего голосования, который отсеет кандидатов, которым не удалось заручиться поддержкой определенного числа депутатов от фракции тори в Палате общин. Всего таких раундов будет 4.

По итогам последнего останется два претендента, выбирать из которых будут уже 120 тысяч рядовых членов Консервативной партии. Результаты голосования будут известны не позднее 28 июля. За пост лидера Консервативной партии и главы правительства борются 11 претендентов, но фаворитом, по данным опросов и по оценкам букмекеров, является бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

Он сейчас самый популярный политик среди членов Консервативной партии. Однако поскольку на первых этапах голосовать будут депутаты, есть вероятность, что из-за его жесткой позиции Джонсона по «брекситу», до финала гонки его не допустят.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила о своей отставке в конце мая. Причиной стало нежелание правительства поддержать новый вариант сделки по «Брекситу».