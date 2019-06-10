Главком ВМФ Николай Евменов, как ожидается, обсудит сегодня ход ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

По словам источника агентства ТАСС, сроки модернизации корабля оказались под угрозой срыва. Проблемы возникли после того, как в октябре прошлого года затонул плавучий док, который мог принять крейсер.

«Адмирал Кузнецов», по всей видимости, не был застрахован, для госсобственности это обычная ситуация, говорил в эфире телеканала РБК президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин.

Он добавил, что сумма страховки может входить и в условия контракта, но, как правило, такие расходы туда не включают.