Участники боевых действий на острове Даманский 50 лет назад судятся с властями

Они добиваются выплат и компенсаций морального ущерба. Проблема возникла из-за того, что ветеранов еще в 1980-е годы признали участниками Великой Отечественной войны, выдав соответствующие удостоверения.

Но сейчас отделения пенсионного фонда отказывают им в выплатах ко Дню Победы, пишет газета «КоммерсантЪ». Власти ссылаются на то, что статус участников военного конфликта с Китаем не соответствуют положениям указа президента, а сами истцы во время Второй мировой войны еще не родились.

Советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманском произошел в марте 1969 года. Поводом послужили территориальные претензии Пекина.