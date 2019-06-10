Суд в Чечне должен рассмотреть сегодня ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева

В марте главу чеченского «Мемориала» приговорили к четырем годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Сам он говорил, что наркотики ему подбросили. Для подобного приговора оснований не было, — подчеркивал в интервью «Эху Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

Он добавил, что «Мемориал» будет поддерживать Титиева всеми силами. Титиев не стал обжаловать приговор, поскольку надеялся на условно-досрочное освобождение уже в мае. Однако заседание Шалинского суда по УДО в прошлом месяце было перенесено по настоянию прокурора.