Полицейский начальник, который санкционировал задержание Ивана Голунова, может быть крупных владельцем недвижимости

Такую информацию о начальнике подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрее Щирове обнаружили организация «Transparency International – Россия» и проект Baza, рассказал «Эху Москвы» заместитель гендиректора российского отделения «Transparency» Илья Шуманов.

Он отметил, что официальные источники публикуют только ФИО владельцев земли, но для полиции не оставит труда проверить личность хозяина участков.