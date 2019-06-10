В России впервые три крупнейшие российские газеты выходят с одинаковой первой полосой

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выступили в поддержку журналиста Ивана Голунова. На обложках всех трех изданий написано «Я/Мы Иван Голунов». В совместном заявлении говорится, что коллеги Голунова не считают убедительными доказательства следствия в деле о торговле наркотиками.

Редакции всех трех изданий требуют максимальной прозрачности при проведении расследования, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию.

Тем временем, по делу Голунова проведены следственные действия. Защита обвиняемого не согласилась с некоторыми результатами экспертиз и заключениями следователей, сказала «Эху Москвы» адвокат Ольга Динзе. Она добавила, что будут проведены дополнительные исследования.