Следствие направляло с ходатайством об аресте Ивана Голунова только постановление об обыске и показания оперативников

Доказательств, о которых говорили в полиции, в документах, предоставленных суду, не было, пишет интернет-издание «Медиазона». Полиция утверждает, что журналист «Медузы» причастен к сбыту наркотиков в московских ночных клубах.

В эфире «России 24» неназванный сотрудник внутренних органов настаивал, что Голунов якобы привозил синтетические наркотики из Латвии. Как отмечает «Медиазона», в материалах для суда нет никаких указаний на то, что полиция действительно рассматривала подобную версию.

В минувшую субботу судья Никулинского суда Михаил Максимов отправил журналиста под домашний арест.