Великобритания должна выплатить задолженность перед Евросоюзом в 50 млрд. долларов

Иначе ей может грозить суверенный дефолт, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.

В свою очередь британский экс-министр иностранных дел и кандидат на пост премьера Борис Джонсон сказал газете The Sunday Times, что не намерен в случае победы выплачивать эту сумму, пока не согласует условия выхода из ЕС.

Великобритания должна была выйти из сообщества в конце марта. Но парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit.