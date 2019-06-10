Европейский союз готов работать с новым правительством Молдавии

В Брюсселе говорят, что положительно воспринимают последние решения парламента республики. В конце прошлой неделе молдавские социалисты договорились о коалиции с проевропейским блоком Acum.

Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с Майей Санду. Конституционный суд по запросу Демократической партии, которая контролировала правительство, назвал эти решения нелегитимными.