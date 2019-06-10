Пресненский суд Москвы огласит приговор Дмитрию Захарченко

Полковник МВД обвиняется в коррупционных преступлениях. Оглашение приговора начнется в полдень. Прокуратура попросила признать Захарченко виновным и приговорить его к 15,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, государственное обвинение настаивает, чтобы полковнику назначили штраф почти в полмиллиарда рублей, на три года запретили ему занимать должности в правоохранительных органах, а также лишили званий и наград.

Захарченко обвиняют по статьям о получении двух взяток на общую сумму в 33 миллиона рублей, а также воспрепятствовании производству предварительного расследования. Свою вину полковник не признает.

Дело Захарченко стало одним из самых громких за последние годы в основном из-за денег, найденных в квартире сестры обвиняемого. Оперативники обнаружили там почти девять миллиардов рублей. Происхождение этих средств полковник объяснить отказался.

Ранее суд приговорил к 4 годам колонии отца полковника — Виктора Захарченко. Он был признан виновным в растрате.