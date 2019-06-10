Эксперты не обнаружили наркотиков в анализах журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Как сказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, исследование проводилось различными методами с привлечением химико-токсикологической лаборатории. Голунова задержали в минувший четверг. По словам полицейских, при нем нашли запрещенные препараты.

В субботу ему предъявили обвинение в торговле наркотиками, судья Никулинского суда Москвы Михаил Максимов избрал в качестве меры пресечения домашний арест. Журналист говорит, что его дело сфабриковано. Он считает это результатом своего расследования о коррупции на рынке похоронных услуг в столичном регионе.