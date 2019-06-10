Пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова возобновились накануне у здания московского главка полиции

Акции начались в пятницу, когда стало известно о задержании корреспондента интернет-издания «Медуза». В последние дни они проходили не только в Москве, но и в других российских городах и даже за рубежом. Судья Никулинского суда Москвы Михаил Максимов в субботу отправил Голунова под домашний арест. Сам журналист обвинения в причастности к наркоторговле отвергает. Он говорит, что запрещенные вещества ему подбросили, а дело сфабриковано в отместку за расследование коррупции на рынке ритуальных услуг столицы.