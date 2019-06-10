Причины доминирования на цифровом рынке компаний Google и Facebook планируют расследовать в Конгрессе США

Одна корпорация контролирует 94% поисковых запросов, вторая имеет почти 3 миллиарда зарегистрированных пользователей, отметил член Палаты представителей, демократ Дэвид Чичиллине. В интервью телеканалу Fox News он сказал, что приложения обеих компаний собирают данные пользователей, что наносит ущерб неприкосновенности личной жизни людей. Имеется немало сведений о нецелевом использовании такой информации. Тем временем, по данным агентства Reuters, Федеральная торговая комиссия и Минюст США готовятся расследовать возможные нарушения Facebook, Amazon, Apple и Google антимонопольного законодательства.