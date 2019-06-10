Исполнение национальных проектов ускорит экономический рост России лишь после 2021 г

Об этом говорится в докладе Всемирного банка. Пока же этот показатель в нашей стране на ближайшие пару лет, по прогнозам, будет ниже 2%. Специалисты ожидают, что бедность в России будет снижаться. Однако у многих людей нет официальной занятости, и многие домохозяйства по-прежнему находятся у черты бедности, предупреждают эксперты. Они призывают российское правительство внимательно и постоянно следить за ситуацией в этой области.