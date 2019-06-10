Суд в Чечне должен рассмотреть сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева

Главу грозненского «Мемориала» в марте приговорили к четырем годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Он вины не признал. Сам Титиев и его сторонники считают, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью. Титиев не стал обжаловать приговор, поскольку надеялся на условно-досрочное освобождение в мае. Однако заседание Шалинского суда по УДО в прошлом месяце было перенесено по настоянию прокурора.