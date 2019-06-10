Гонконгская полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов

Столкновения произошли в центре города. Некоторые участники многотысячной акции протеста против закона об экстрадиции с КНР отказались расходиться после полуночи и попытались штурмовать здание Законодательного совета, передает агентство ТАСС. До этого марш проходил мирно. В нем участвовали до миллиона человек. Жители города, который пользуется высокой степенью автономии от Пекина, выступили против усиления контроля со стороны властей Китая.