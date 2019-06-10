Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства

По данным экзит-поллов он набирает около 70% голосов. Агентство ТАСС называет его победу «ожидаемой».

Предварительные результаты Центризбирком страны должен опубликовать уже сегодня. Окончательные – в течение недели. Главной особенностью этих выборов стало отсутствие в списках фамилии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В марте он досрочно сложил президентские полномочия, после почти трех десятков лет правления. Главой государства тогда же стал председатель Сената (верхней палаты парламента) Токаев.