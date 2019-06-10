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03:04, 10 июня 2019

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье. Они оформлены как на него, так и на его родственников. Общая стоимость девяти таких участков — около 70 млн. рублей. На Щирова также оформлен автомобиль Ford Maverick XLT стоимостью до полумиллиона рублей. На его 74-летнюю мать – два автомобиля стоимостью около 4 млн рублей. Одна из осужденных по статье о наркотиках, как передает радио «Свобода», обвиняла Щирова в фабрикации уголовных дел.



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